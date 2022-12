Tre proposte al governo per non darla vinta alla cultura della morte

Senza adeguati care giver nemmeno la migliore rete di assistenza domiciliare riesce a prendere in carico e a seguire i malati. Il progetto del network "Ditelo sui tetti" che riunisce oltre 90 associazioni: sostegno fiscale all’assistenza continua, riconoscimento della specialità dei caregiver e il potenziamento delle risorse per le cure palliative nel Ssn

A chi lavora nell’ambito delle cure palliative capita sempre più spesso di confrontarsi con malati a domicilio che non trovano nessuno che possa occuparsi di loro né tra i familiari né tra gli amici più stretti. Anni di sterile dibattito sospeso tra favorevoli all’eutanasia da un lato e fautori di un’assistenza integrale ai pazienti fragili e alle loro famiglie dall’altro pare aver del tutto dimenticato che senza adeguati care giver nemmeno la migliore rete di assistenza domiciliare riesce a prendere in carico e a seguire i malati. In direzione opposta e finalmente propositiva in tal senso va il progetto del network “Ditelo sui tetti” (dal versetto 27 del decimo capitolo del Vangelo di Matteo) che riunisce oltre 90 associazioni.