L'ultimo balzo dell'eutanasia olandese è la morte di coppia (come gli Zweig)

Come lo scrittore austriaco che si suicidò tenendo per mano la sua compagna, così sempre più coppie sono oggi aiutate a morire nei Paesi Bassi. Una percentuale in aumento che desta preoccupazione anche oltre confine

La domenica pomeriggio del 22 febbraio 1942, il gentiluomo di lettere si stende sul letto nella sua casa in Brasile. Prende una dose di Veronal. Sua moglie, Lotte, lo accompagna nell’abisso. Si abbracciano. Un’immagine inquietante scattata dalla polizia è impressa nella nostra immaginazione: Stefan Zweig è sdraiato e tiene la mano della compagna, che appoggia la guancia sulla sua spalla. Il “mondo di ieri” era morto e loro non pensavano di avere un domani. “Uniti anche nella morte”. Il Courrier International con questo titolo non racconta la storia di Zweig, ma il nuovo balzo in avanti della legge sull’eutanasia in Olanda. Sempre più coppie sono state aiutate a morire nei Paesi Bassi, “una cosa mai vista prima nel paese”. Nel 2001, i Paesi Bassi sono stati il primo paese al mondo a legalizzare l’eutanasia attiva. Di fronte al notevole aumento del numero delle coppie che accedono a tale pratica, diversi attivisti denunciano una legge ormai alla deriva.