Le derive di una legge. L'eutanasia in Belgio anche per disturbi mentali

I casi di iniezione letale per malattie psichiatriche dividono i medici. "Molti avrebbero obiezioni da fare, ma non osano parlarne", dice il filosofo e specialista in etica, Willem Lemmens

“Eutanasia: viaggio nella terra della morte annunciata”. In Belgio, dove è legale da vent’anni, l’eutanasia è stata ampiamente accettata. A rischio di essere troppo ampiamente applicata? Se lo domanda il Point in un’inchiesta da brivido. Oltre il 17 per cento delle schede d’eutanasia registrate nel 2020 e nel 2021 riguardava “polipatologie”: combinazioni di condizioni non fatali, spesso legate all’età, come la vista, il cuore o i reni, artrosi…”. “Non è molto diverso dal premere il grilletto di una pistola: carichiamo la siringa, iniettiamo, in cinque minuti è finita”, dice Corinne Van Oost, che pratica l’eutanasia ed è una delle pioniere in Belgio delle cure palliative.