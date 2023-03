In Belgio l'eutanasia è diventata cura al mal di vivere. Il caso Lhermitte

La legge è finita in un piano inclinatissimo e distopico. Applicata anche ai detenuti appare, per molti versi, simile a una pena di morte

Shanti De Corte era sopravvissuta agli attentati di Bruxelles. Ha presentato una richiesta di eutanasia per “sofferenze psichiche” ed è stata accolta. Due gemelli di Anversa, sul punto di diventare ciechi, sono stati soppressi insieme. Come Nathan Verhelst, transgender, dopo un intervento chirurgico fallito. E Frank Van Den Bleeken, incarcerato per omicidio. E Tine Nys, cui era stato diagnosticato l’autismo. Adesso è la volta di Genevieve Lhermitte, che nel 2007 aveva ucciso a coltellate i cinque figli ed era stata condannata all’ergastolo. Nei giorni scorsi è morta dopo aver chiesto e ottenuto l’eutanasia “per sofferenza psicologica irreversibile”. Nei giorni precedenti c’era stato il caso di Nathalie Huigens, vittima di stupro, anche lei ha avuto accesso al programma eutanasia.