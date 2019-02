Il brusco risveglio dei cattolici che si sono fidati del Rosario di Salvini

Roma. I tanti cattolici che lo scorso marzo, nel segreto dell’urna, hanno barrato il simbolo della Lega vedendo in Matteo Salvini se non il nuovo De Gasperi quantomeno l’argine fisico alle “derive pericolose” (così Benedetto XVI) in materia bioetica, dovrebbero ricredersi. Basterebbe leggere la relazione che mercoledì 30 gennaio il leghista Roberto Turri, membro della commissione Giustizia alla Camera, ha fatto in merito alla proposta di legge d’iniziativa popolare sul “rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”. Si parte da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.