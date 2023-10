L'invasione degli adulti nel sesso dei ragazzi

Il governo britannico ha stabilito che l’educazione sessuale nelle scuole sarà in futuro sottoposta alla vigilanza e all’approvazione dei genitori. Intanto l'app di incontri Tinder lancia l'opzione per sottoporre i potenziali partner al vaglio di amici e parenti

Ottime notizie per le giovani generazioni inglesi. Il governo britannico ha stabilito che l’educazione sessuale nelle scuole sarà in futuro sottoposta alla vigilanza e all’approvazione da parte delle famiglie degli alunni: così da instaurare una fruttuosa collaborazione fra pubblico e privato attorno ai genitali del pargolo, che in realtà dovrebbero essere solo affari suoi. E Tinder, la celeberrima app di incontri, ha lanciato oltremanica l’opzione Matchmaker, che consente di sottoporre i potenziali corteggiatori o corteggiandi sconosciuti al vaglio automatico delle persone che frequentiamo nella vita quotidiana, una specie di collegio dei probiviri costituito da amici e parenti: esattamente le persone a cui vogliamo abitualmente nascondere le nostre sbandate virtuali. I ragazzi vanno insomma, dall’Inghilterra in giù, verso un luminoso futuro di sesso e sentimenti regolati dall’alleanza fra i genitori e lo stato. Un progresso che, di questo passo, potrebbe condurre a innovazioni che mai saremmo stato in grado di figurarci; per esempio, i matrimoni combinati.