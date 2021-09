La tecnologia che ci rimprovera

Dalla spesa agli spostamenti fino all'app della banca: il problema non è tanto preoccuparsi del lontano giorno in cui le macchine ci domineranno, ma accorgersi che già adesso sanno tutto. E ce lo rinfacciano pure

Devo fare la spesa, apro l’apposita app sullo smartphone e subito mi propone di ricomprare prodotti già acquistati, sbattendomi in faccia l’immagine di lussuriose Nutelle e tristanzuoli precotti comprati in qualche passeggero momento di fretta o debolezza. Mi viene la curiosità di vedere quanto dista Trofarello in macchina da qui, lo chiedo al navigatore e lui, tutte le volte successive in cui lo apro, mi domanda: “Stai ancora andando a Trofarello?”, con tono non so se speranzoso o scettico; sottintendendo che non devo ingannarlo e illuderlo di star andando a Trofarello, io, insinuando neanche tanto per il sottile che poi figuriamoci se vado veramente a Trofarello, io.

Una subdola notifica mi porta ad aprire il mio conto online e, alle spalle, arriva la coltellata che mi richiede: “Controlla le tue ultime spese”; “e vergognati”, manca solo che ci sia scritto, tutti quei ristoranti, tutta quella benzina (senza nemmeno andare a Trofarello), era poi proprio necessario un tostapane nuovo? Sul registro elettronico segno l’argomento della lezione che devo tenere a scuola e il riempimento automatico nemmeno mi lascia il tempo di scrivere “Germania” che subito aggiunge “Germania, Francia e Inghilterra alla fine dell’Ottocento”; con la solerzia impietosa del primo della classe, fulmineo ad alzare la mano onde farti capire che ogni santo anno ripeti la stessissima lezione. Il problema non è tanto preoccuparsi del lontano giorno in cui le macchine ci domineranno. Il problema è accorgersi che già adesso le macchine ci rinfacciano proprio tutto.