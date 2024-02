Sarebbe utile una circolare del Ministero della Sanità

Raccomandata a tutti i cittadini italiani contrari alle armi all'Ucraina

Il Ministero della Sanità farebbe cosa utile se emettesse subito una circolare in cui raccomanda a tutti i cittadini italiani contrari alle armi all’Ucraina, nonché già quasi convinti che l’oppositore di Putin trovato morto ieri in una prigione dell’estremo nord della Russia, vale a dire Aleksej Navalny, sia morto per embolia, ma più probabilmente per un colpo di calore artico, di affrettarsi a curare l’encefalo presso l’urologo più vicino.