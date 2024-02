Le generosità di San Basilio Magno, che non ha potuto conoscere Speranza e Conte

Il quoziente intellettivo dell'ultimo, che deborda dai silos. Talmente alto

All’affamato appartiene il pane che tieni in serbo; all’uomo nudo il mantello in più che conservi nel baule; ai depredati la semenza abbondante custodita di nascosto. Molti sanno che fu San Basilio Magno a propagandare queste encomiabili generosità. E ancora non aveva potuto conoscere, il sant’uomo, né il quoziente d’intelligenza di Roberto Speranza, poverino, né l’intelletto del suo grande amico Giuseppe Conte, colossale al punto che deborda dai silos. Enormi serbatoi, i silos, cui Conte farebbe attingere di cuore l’adorato Speranza, basta che nel giro di un paio d’anni, facciamo tre, impari prima qualcosa lui, e in altri tre quell’altro.