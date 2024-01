Forse non farebbe male un controllino alla ricerca di tunnel sotto il Gemelli

Così, visto cosa diceva Agostino Gemelli. Considerata poi l'imminenza del Giorno della Memoria

“Ma se insieme con il Positivismo, il Socialismo, il Libero Pensiero, e con il Momigliano morissero tutti i Giudei che continuano l’opera dei Giudei che hanno crocifisso Nostro Signore, non è vero che al mondo si starebbe meglio? Sarebbe una liberazione, ancora più completa se, prima di morire pentiti, chiedessero l’acqua del Battesimo”. Ecco, sopra un concetto così limpido, da ridire non c’è molto. Avvicinandosi però a grandi passi il Giorno della Memoria, perché mai, nei panni di Ciccio Primo, non dare ordine di effettuare un veloce controllo sotto l’ospedale principe della Santa Sede, quello che porta appunto il nome di Agostino Gemelli, illustre formulatore della proposta sopra detta, vedi mai avesse fatto costruire qualche tunnel per Supercardinali nel frattempo dimenticato?

P.S. Ma Dio sempre strafulmini, col Libero Pensiero e Momigliano, la cancel-culture.