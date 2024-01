Le crisi e l'Europa come l'alto Piemonte

Davanti ai grandi problemi del mondo, una breve dialogo in piemontese che spiega molto, se non tutto

Un paesino di montagna nell’alto Piemonte. La vecchina, affacciata alla finestra, vede il dottore salire per la stradina e lo chiama: “Dutur, dutur, il mio marito di notte sta male, ci ha sempre freddo!”. Il dottore: “E aggiungetegli una coperta”. La nonnina segue il consiglio. Il giorno dopo la scena si ripete, rovesciata. Il medico sale per lo stesso viottolo “Dutur, dutur, il mio marito sta di nuovo male, ma di notte adesso ci ha sempre caldo!”. E toglietegli una coperta, signora, si secca un po’ il dutur. E lei, intimidita, prontamente obbedisce. Finché attiva il terzo giorno, la vecchina è sempre più sconcertata: “Dutur, dutur, io la coperta ce l’ho leva’, ma lu il sta mal lu stèss per il calur”. E il dottore: “Signora cara, adesso basta, tutto quel poteva fare, la scienza l’ha fatto!”. Ecco. Davanti alle crisi grandi crisi politiche, l’Europa uguale.