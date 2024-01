L'Italia sta cambiando. Prendiamone atto, con soddisfazione

Garzoncello scherzoso, eliminata la pizza, calato il sole, potrai mirar la Lucarella mentre ci fa la polka tra le stelle

“La donzelletta vien dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell’erba, e reca in mano un mazzolino di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta, dimani, al dì di festa, il petto e il crine…”. Occorre prendere atto con soddisfazione che l’Italia sta cambiando. Che un brillante giornalismo, con i dadi giocando in sul calar del sole, quando intorno è spenta ogni altra face, e tutto l’altro tace, lascia spuntare Selvaggia Lucarelli mentre colpisce la pizza Margherita di signora onorata che da quel dì col frumento s’adopra, ora per ora, al chiaror della lucerna. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d’allegrezza pieno, allorché, eliminata la pizza, calato il sole, poi bardato di viole il di lei seno, potrai mirare allor la Lucarella, scrupolosa donzella tra donzelle, mentre ci fa la polka tra le stelle.