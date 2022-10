Berlusconi amor nostro? Un momento

Il Cav. annuncia: “Meloni ha detto sì a Casellati ministro della Giustizia”. “Licia Ronzulli nuova capogruppo di Forza Italia”. “Mai avuti rapporti con Putin”. Ma allora...

1) L’Amor nostro annuncia: “Meloni ha detto sì a Casellati ministro della Giustizia”. 2) L’Amor nostro annuncia: “Licia Ronzulli nuova capogruppo di Forza Italia”. 3) L’Amor nostro annuncia: “Mai avuti rapporti con Putin”. 4) L’Amor nostro annuncia: “Il mio foglietto era un altro, pieno di elogi alla Meloni”. 5) L’Amor nostro annuncia: “Con me la Meloni ha ricucito”. 6) L’Amor nostro annuncia: “Ho riallacciato i rapporti con Putin”. 7) Strategie. 8) Amori di strategie. 9) Ricordando, en passant, come la contessa Maria Elisabetta Alberta Casellati Proveniente dal Mar, sarà il ministro della Giustizia italiana. 10) Grazie all’Amor nostro. 11) Che passione per sempre, forse, ma Amore nostro un cazzo.