Forse che in Ucraina si sia usato il metodo Lettone di Putin?

La sinistra che più a sinistra non si può tenga in considerazione l'ipotesi che la lezione di Berlusconi abbia fatto scuola

Forse in Ucraina la tensione si attenua. E mi guardo bene dal dire che sia andata esattamente come sto per azzardare. Ma non potrebbe a sua volta, la sinistra che più a sinistra non si può, prendere quantomeno in considerazione l’ipotesi che la Nato, utilizzando con elasticità e discrezione quello ormai passato alla storia come il Lettone di Putin, abbia utilizzato a fini di pace il tanto disprezzato metodo Berlusconi? Vale a dire, stringi stringi: “Facciamo l’amore, non facciamo la guerra”? Che poi s’intende, traducendo alla buona: “E lassa perde’, Vladimi’, famose ‘n’artra scopata come a Pratica de Mare”?