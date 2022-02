Differenze tra Putin e Draghi

Rinfacciategli pure il suo passato da tecnico, accusatelo di non avere il consenso di cui si dice, rinfacciategli la stampa tutta amica, la televisione che lo omaggia… A Vladimir, insomma

Denigratelo, odiatelo, circondatelo, colpitelo, non riconoscetelo come uno dei vostri, anzi come un nemico, rinfacciategli pure il suo passato da tecnico, accusatelo di non avere il consenso di cui si dice, rinfacciategli la stampa tutta amica, la televisione che lo omaggia, la parte forte dell’Europa rimasta finora ai suoi piedi, il controllo sulla finanza che gli sta a cuore e che a sua volte lo coccola, una sorta di arroganza e quell’antipatia mai negata ai potenti di qualsiasi livello, buttatelo pure giù, ma sappiate che un nuovo lavoro, Putin, poi da solo non se lo trova.