Le stoccate di Draghi: "Nel 2023 non farò politica. No al rimpasto. Basta ipocrisie sul Superbonus"

Il Cdm approva all'unanimità la riforma del Csm. No alle porte girevoli, ma la conferenza è l'occasione per parlare di tanto altro. Prossima settimana provvedimento contro il caro bollette. Ita verso la vendita

È dunque “escludo” la parola nuova, la contrarietà che si fa spirito del tempo. E infatti, una volta pronunciata, “lo escludo”, e in maniera chiara, di “essere il federatore del centro nel 2023”, Mario Draghi l’ha ripetuta. E ha alzato il sopracciglio che è il segno del “ci siamo intesi?”, l’occhio che diventa un poco malandrino, dritto. “Escludo”, e siamo a due, anche “il rimpasto dei ministri” perché la “mia squadra è efficiente”. E si è divertito perché, in conferenza stampa, subito dopo il Cdm, che ha varato all’unanimità la riforma del Csm, a una domanda del Foglio, il premier ha rivelato il suo lato salace, aggiunto che “tanti politici mi candidano in tanti posti, anche in giro per il mondo, mostrando una sollecitudine straordinaria. Li ringrazio, molto, moltissimo”, e però, e qui era bis-salace, “vorrei rassicurarli. Se dopo questa esperienza deciderò di lavorare, un lavoro probabilmente me lo troverei da solo”.