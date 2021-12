E Draghi fu eletto col nome di Mario primo

Da ieri la strada è tracciata: altro che Quirinale, il premier può puntare dritto al Vaticano

Basta balle, che da ieri la strada è tracciata: Draghi papa dal prossimo Conclave col nome di Mario primo e la Cei fa la ola. I cardinali all’estero si inchinano alla moralità congiunta alla competenza dell’ultimo erede di Pietro, un’attempata olgettina, discretamente, si fa suora, i partiti italiani vanno a San Pietro in ginocchio sulle noci per consultazioni informali, Papa Mario rivendica casa sua e casa sua, storicamente, si chiama Quirinale, quindi è concessa subito. Sua Santità ma pure Sua Eccellenza vi si trasferisce immediatamente, al Csm optano per la cicuta, i partiti italiani si recano in ginocchio sulle noci al Quirinale, questa volta per le consultazioni formali, Papa Mario il Presidente incarica e benedice, Enrico Letta serve Messa in Parlamento, la Meloni a Montecarlo impalma Fini, chiude con onore, grazie all’Istituto Bruno Leoni, il potere trentennale dei Folli e della milionata di gatte morte col bernoccolo lasciate sole al mondo dai La Malfa, il potere settennale ritorna secolare e bon, si ricomincia tutti quanti a star tranquilli.