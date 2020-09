Anche tra i No vax c'è del genio

Si vedrà sabato quanti saranno i No-Covid che si riuniranno a Roma, come già prima i loro camerati scemi di Berlino, più qualche compagno che non manca mai. Ripropongo, nell’attesa, e per chi se lo fosse fatto scappare, il signor Vincenzo. Il quale, su Facebook, ha ragionato così: “Sono sempre No vax, ma il vaccino per il coronavirus lo faccio. E’ diverso, perché il virus l’hanno inventato apposta per non farci fare il vaccino e uccidere tutti noi No vax…”. Perché di fronte al genio, intanto, ci si arrende.