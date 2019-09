La confessione di Giannini

Toccante il pezzo di Massimo Giannini su Repubblica di ieri. Perfino agli occhi del lettore più ingenuo è risultato palmare come abbia scelto di prendere a pretesto i soliti luoghi comuni su Matteo Renzi per confessare in modo che gli rende onore il proprio annoso disagio: “Quella difficoltà esistenziale a vivere in una comunità nella quale non si esercita il comando”.