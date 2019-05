Solo un controfestival per boicottare l'Eurovision israeliano?

L’Eurovision Song Contest è in corso a Tel Aviv. E’ un evento musicale. L’ha già scritto Crippa, le canzoni fanno cacare. Letteralmente, anno dopo anno, il meccanismo è diventato implacabile. Resta lo stesso l’evento non sportivo più seguito al mondo. A Netaniahu fa gioco? Certo. Hamas, a Gaza, ha organizzato un controfestival nell’edificio distrutto la settimana scorsa da un raid israeliano. E' un controfestival si capisce. Ma niente di più. Almeno all’apparenza. Gli innamorati di Hamas che vivono in Europa vorrebbero invece un boicottaggio più sostanzioso. Qualche razzo, due bombe, una strage. Domani arriva Madonna, grande occasione. A Tel Aviv, nel frattempo, tutti quegli assassini aspettano. Strano, trattandosi di musica. Ma così sono fatti gli ebrei: vorrebbero cantare senza dovergliele suonare.