“Il fascismo cominciò dal linguaggio”. Lo ricorda David Bidussa, storico sociale delle idee, nel saggio da lui curato, “Me ne frego”, appena pubblicato da Chiarelettere. L’introduzione a “Me ne frego” è stata opportunamente pubblicata in anteprima dal Fatto, il cui linguaggio si distingue appunto per essere tra i più civili e rispettosi della dignità dell’individuo e se non sei d’accordo vaffanculo te tua madre e quell’ippopotamo di tua sorella.