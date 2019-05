Missili e nazisti

E comunque. Se uno ti spara contro seicento missili in due giorni e te li spara sulle case, sugli ospedali, sugli asili e sulle scuole; lui si danna di fatica e tu lo frustri parandogli quasi tutti i razzi con un cazzabbobbolo d’acciaio; quello ti fa solo quattro morti. Solo. Tu però reagisci con armi perfino più moderne delle sue e accoppi addirittura l’amichetto che gli portava i soldi dall’Iran per comprarsi gli attrezzi, beh, proprio nazista questa volta non lo dice nemmeno la Mogherini, ma di sicuro sei un gran maleducato.