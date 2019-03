Ecco perché Salvini darà la cittadinanza a Ramy

Non è andata come si dice. Non solo così. Non è stato Di Maio a convincerlo. Non solo Di Maio. Salvini, raccontano le voci, ha promesso la cittadinanza italiana al piccolo Ramy solo dopo aver ottenuto una garanzia d’immagine. Contemporaneamente, il sindaco leghista di Legnano conferirà le Chiavi della città al piccolo eroe lumbard Giuanìn Cazzaniga, il più virtuoso in assoluto nel togliere il tappo ai gommoni.