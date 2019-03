Sul pullman pieno di benzina, ecco i ragazzini che ci salveranno

Mamma siamo in un pullman e ci stanno uccidendo, ha detto Adam a sua madre, al telefono, e lei non capiva e non ci credeva (“perché in effetti io faccio spesso degli scherzi”, ha raccontato, dopo, Adam) e lui le diceva: ti prego aiutami. Ci stanno portando via, in un posto sconosciuto. Ma questi bambini di seconda media, dodici anni, avevano già chiamato i carabinieri, prima Ramy e poi Adam, e Adam ha detto al carabiniere che gli chiedeva altri...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.