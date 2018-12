Il problema non è la Nutella di Salvini

Solo negli ultimissimi tempi. Hanno menato due immigrati a Caserta, rovinato a Torino un occhio di un’atleta italiana, se non che nigeriana di origine, hanno sparato pallini nella pancia di un maliano a Napoli, accoppato Soumaila Sacko perché in Calabria difendeva i braccianti neri, un altro l’hanno accoppato ad Aprilia, hanno sparato nella schiena di una bimba di un anno a Roma, mirato alla faccia di un immigrato a San Cipriano d’Aversa (Caserta), hanno perfino fischiato, questa è storia dell’altro ieri, il grande Koulibaly a Milano, e voi, però? Non andate, voi, a rompere i coglioni dell’unico bianco per bene perché sta godendosi la Nutella?