Calcio e razzismo. Il giorno della vergogna

Bce: “Preoccupa il debito pubblico dell’Italia e la deviazione dal Patto di stabilità”

Madrid, 28 dic 08:36 - (Agenzia Nova) - È particolarmente preoccupante che l'Italia, che ha un debito pubblico molto elevato rispetto al Pil, presenti la più ampia deviazione rispetto agli impegni assunti in sede europea: è quanto si legge sull’ultimo bollettino annuale della Banca centrale europea che riaccende il faro sui conti pubblici del paese transalpino e sul possibile deterioramento delle sue prospettive fiscali. Ma non è l’Italia, sottolinea “El Pais”, l’unico Stato membro sotto osservazione. "Il fatto che il livello più basso di conformità con il Patto di stabilità e crescita corrisponda ai paesi più vulnerabili alle turbolenze è motivo di preoccupazione", ammette l’Eurotower, riferendosi anche alla Francia e, in misura minore, alla Spagna. "I paesi con alti livelli di debito trarrebbero beneficio da ulteriori sforzi di consolidamento", insiste dunque la Bce, invitando gli Stati più esposti a continuare gli sforzi per risanare le finanze pubbliche.

Italia: governo in corsa contro il tempo sul bilancio, polemiche sulla tassa agli enti no profit

New York, 28 dic 08:36 - (Agenzia Nova) - Il governo italiano è in corsa contro il tempo per ottenere la rapida approvazione della nuova legge di bilancio in parlamento prima della scadenza di fine anno. La decisione dell'esecutivo di porre la fiducia, dopo il lungo braccio di ferro con le autorità europee, ha suscitato dure proteste da parte delle opposizioni, così come il raddoppio al 24 per cento dell'ires applicato agli enti no profit, come la Croce rossa.

Calcio: Inter-Napoli, il giorno della vergogna

Madrid, 28 dic 08:36 - (Agenzia Nova) - Il quotidiano spagnolo “El Mundo” dedica un articolo, dal titolo “Il giorno della vergogna”, ad Inter-Napoli, il match andato in scena mercoledì sera a Milano e contraddistinto da cori razzisti contro il difensore senegalese Kalidou Koulibaly, oltre che dai violenti scontri fuori dallo stadio che hanno portato all’accoltellamento di alcuni tifosi e addirittura alla morte di un nerazzurro, investito da un Suv mentre scappava dopo aver assalito un pullman di tifosi partenopei. A seguito di tali fatti, il ministro dell’interno e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha annunciato che a gennaio si riunirà con i club di serie A e B per affrontare la questione. “Non si può morire per una partita di calcio”, ha detto, senza alcuna menzione agli insulti contro Koulibaly.

Italia: il problema del razzismo nel calcio italiano

Parigi, 28 dic 08:36 - (Agenzia Nova) - Polemica in Italia per la partita tra Inter e Napoli che si è giocata mercoledì a Milano, durante la quale il giocatore della squadra partenopea di origini franco-senegalesi, Kalidou Koulibaly, è stato travolto da insulti razzisti provenienti dalla tifoseria avversaria. “Les Echos”, scrive che il razzismo è un “fenomeno ricorrente nel calcio italiano”, mentre “RFI” spiega che in questi casi “le multe sono deboli” e le partite giocate senza spettatori non hanno nessun effetto. La giustizia sportiva ha imposto all’Inter due partite a porte chiuse, più una terza vietata ai tifosi in curva. La partita è stata inoltre segnata dalla morte di un tifoso nerazzurro, deceduto in seguito a delle ferite riportate durante gli scontri avvenuti con un gruppo di supporter napoletani al di fuori dello stadio. “Non è possibile morire per una partita di calcio”, ha scritto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Twitter, annunciando che a inizio anno convocherà dirigenti delle squadre di Serie A e B insieme a rappresentanti delle tifoserie.

Italia: due giornate di squalifica a Kalidou Koulibaly nonostante i cori razzisti che lo hanno preso di mira

Londra, 28 dic 08:36 - (Agenzia Nova) - La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha ignorato le critiche ed ha confermato le due giornate di squalifica al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly espulso nella partita contro l'Inter di Milan, durante la quale i tifosi avversari gli hanno rivolto cori razzisti paragonandola ad una scimmia: lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph", scrivendo che il trattamento riservato al giocatore senegalese ha suscitato una condanna mondiale, incluso l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti e la più famosa star della Serie A, Cristiano Ronaldo della Juventus: e ciononostante, commenta il giornale inglese, la FIGC ha voluto ribadire la sua decisione di squalificarlo. Il "Telegraph" riferisce anche dei violenti scontri tra tifosi delle due squadre scoppiati prima dell'incontro attorno allo stadio milanese di S.Siro, durante i quali è morta una persona, ed evidenzia come il tema del razzismo nel calcio sia ancora un problema in Italia come pure in altri paesi europei.

