Allegri e la lezione politica sugli arbitri. Era necessario multarlo?

Al direttore - Allegri ha detto che un allenatore serio degli arbitri non parla. Io sto con lui. Lei?

Marco Martini

Ha ragione Allegri. Nel calcio, la cialtroneria di una squadra e di un allenatore è direttamente proporzionale al numero di volte che quella squadra o quell’allenatore parla di arbitri. E’ una regola d’oro del calcio: chi parla troppo di arbitri lo fa per nascondere l’inadeguatezza della sua squadra e più un allenatore non è adeguato e più parlerà di arbitri. Si parla di calcio ma in fondo si parla anche di politica. Bravo Allegri. E non bravi coloro che proprio in questo contesto hanno deciso di multarlo per qualche frase fuori luogo nello spogliatoio.