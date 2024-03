L’antisemitismo fra ieri, oggi e domani

La recensione del libro di H. e R. von Coudenhove-Kalergi edito da Mimesis (315 pp., 24 euro)

Chi furono in realtà i Kalergi, fautori di quel famigerato “piano”, che esalta gli amanti delle teorie cospirative? Ci aiuta a scoprirlo Vincenzo Pinto, storico e germanista, curatore di un saggio dal notevole interesse anche filosofico.

Il volume è diviso in due parti. Nelle prime 80 pagine, Richard von Coudenhove-Kalergi (1894-1972) spiega “L’odio attuale per gli ebrei”, proprio del suo tempo: siamo nel 1935 e Hitler è al potere da un paio d’anni. Nella seconda parte, invece, lo stesso Richard ripubblica il saggio di suo padre Heinrich (1859-1906) che nel 1901 aveva scritto “L’essenza dell’antisemitismo”, un ampio saggio di carattere storico e teologico, dall’antichità all’età moderna, fino a Lutero.

I Kalergi, padre e figlio, sono due aristocratici mitteleuropei di stampo illuminato e tollerante. Colti e raffinati, amanti di Schopenhauer e Nietzsche, intendono contrastare il dilagante nazionalismo tedesco, di cui l’antisemitismo è l’aspetto più irrazionale.

Il disprezzo e l’odio verso una minoranza religiosa e nazionale vengono esaminati da Richard nei loro aspetti psicologici più reconditi. “Per amore della sua fede, l’ebraismo ha affrontato una guerra mondiale di duemila anni contro tutta l’Europa”. L’antisemitismo è una reazione sia al capitalismo che al comunismo, perché gli ebrei sono accusati al contempo di essere bolscevichi e banchieri. “Il sionismo fece di tutto per chiarire la questione ebraica, creando un nazionalismo ebraico. Diminuì il disprezzo verso gli ebrei, ma ne aumentò l’odio. Da casta disprezzata, il sionismo sta trasformando l’ebraismo in una nazione odiata”.

L’antisemitismo razziale, spiega ancora Kalergi jr., è basato su un fondamento pseudoscientifico: sembra una rivelazione, ma nasce da un pregiudizio infantile che si trasforma in psicosi di massa. Non solo Gesù Cristo era ebreo, ma anche tutti i suoi discepoli, compresi i quattro autori del Nuovo Testamento. Quanto ai popoli dell’Europa, “sono così meticci che non si può parlare di una razza pura”.

Agli albori del nazismo, l’autore osserva preoccupato: “Il colpo inferto agli ebrei tedeschi è solo un monito, perché nessuno sa se sia un apice o un preludio”. Quanto al sionismo, nonostante gli ammirevoli risultati ottenuti, “il futuro di questa creazione resta incerto”.

“Uno dei prodotti più riusciti della filosofia politica dei Kalergi – scrive Pinto nelle conclusioni – consisterebbe nel piano di sostituzione etnica della ‘razza bianca europea’, attribuito all’europeista Richard. Tanto i Coudenhove-Kalergi quanto George Soros appaiono come i diabolici ‘angeli caduti’ che fomentano la distruzione dell’umanità, oppure come i visionari sostenitori di un mondo aperto, integrato e libero”.



H. e R. von Coudenhove-Kalergi

L’antisemitismo fra ieri, oggi e domani

Mimesis, 315 pp., 24 euro