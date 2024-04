Su "La Storia" aveva ragione Pier Paolo Pasolini

Mezzo secolo fa, nella tarda primavera del 1974, usciva da Einaudi “La Storia” di Elsa Morante. Seguì un lungo, rumoroso dibattito, che coinvolse i temi più diversi: l’industria culturale, il senso del romanzo in un’epoca che lo dava per morto, le categorie di rivolta e di rassegnazione. Come vide Pasolini, “La Storia” contiene alcune delle pagine più belle e alcune delle pagine più brutte dell’opera morantiana. La scrittrice incede con sicurezza regale quando riepiloga vite già concluse o racconta le agonie. Quando invece prova a descrivere gli sviluppi dell’esistenza “in presa diretta”, componendo dialoghi che si sforzano di diventare fumetti, rende tutto volontaristico, declamato, legnoso. È come se la vita attiva fosse ormai impossibile, irreale. Sotto lo scandalo millenario della Storia maiuscola (le battaglie, gli sterminii), la vera storia è qui quella degli esseri che non sanno capitalizzare il potere sociale: maestre impaurite, cassandre mentecatte, prostitute pronte al sacrificio, bambini epilettici, animali. Risaltano, è vero, i violenti: ma sono dei ragazzi che dilapidano sé stessi, degli Achille o degli Amleto che un attimo dopo avere sopraffatto una femmina si addormentano aggrappati al cuscino come cuccioli.



