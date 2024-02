Io resto re dei miei dolori

Intanto una lezione. La lezione è questa: si può scrivere un romanzo a partire da una serie, dal particolare di una serie. Se quella serie è “The Crown” è probabile che quel romanzo possa diventare un buon romanzo. Ciò che ha scritto Philippe Forest è ottimo perché ha scritto, come succede a volte ai grandi, quasi sempre lo stesso libro. La storia è un pretesto che prende forma in modo eccentrico, originale e paradossale. Per essere un pretesto, cioè, è fin troppo presente. E’ tutto lì, nella storia, in ciò a cui la scena non lascia spazio. Winston Churchill ha ottant’anni, è al suo secondo mandato, il Parlamento inglese commissiona a un pittore che non verrà ricordato, Graham Sutherland, un ritratto dell’uomo più famoso d’occidente (dopo Hitler). Il libro è tutto qui, nell’incontro tra due uomini che si scoprono entrambi appassionati d’arte. Entrambi, come Philippe Forest, re dei propri dolori, al di là di tutto. Al di là di una carriera finita, quella del politico inglese, al di là della carriera del tutto trascurabile del pittore. Persino al di là della carriera di un premio Goncourt come Forest. Difficile non gettare l’autore nella scena, come un personaggio che accetta il gioco del silenzio sul lutto che accomuna i tre uomini, la morte di una figlia.

