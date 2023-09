Cleopatra e Frankenstein

Che cos’era un matrimonio, pensò Cleo, se non un sogno privato che diventa pubblico, una fantasia sospesa tra due mondi come nel gioco della matassa? Eppure sposarsi non rientrava nei suoi desideri. Se mai fantasticava su qualcosa, era la sua prima mostra personale: un giorno dedicato a lei”. Cleo e Frank si incontrano in un ascensore di Manhattan la notte di Capodanno del 2007. Belli e dannati, si trovano in due momenti della vita molto diversi ma qualcosa accende la miccia tra loro e la passione, istintiva e non controllabile, li travolge. Cleo ha ventiquattro anni, è inglese e sta cercando di affermarsi come pittrice (e ottenere una green card per rimanere in America), Frank di anni ne ha quaranta ed è un pubblicitario di successo. Un uomo per cui “i soldi c’erano: quello che mancava era la spinta.

