Quel mirabile Buzzati ingiustamente sottovalutato

Non ridere del mio progetto”, disse Dino Buzzati a Vittorio Sereni, all’epoca, nel 1965, direttore letterario della Mondadori, “che può anche darsi non riesca a realizzare”. Pregava di non essere sbeffeggiato, consapevole fin da subito di una cosa: “Si sfogheranno tutti, ahimè. Non ha più niente da inventare questo vecchio scrittore, sentenzieranno, e si è messo a fare i giochi infantili”. L’aveva intuito da sé che questo “Poema a fumetti” non sarebbe stato un libro facile, alla fine sarebbe risultato addirittura incompreso non solo dai critici ma anche dai lettori più affezionati – che già qualche anno prima, nel 1963 quando uscì “Un amore”, misero il romanzo a processo. Che fine ha fatto il fantastico? E perché tanto realismo? Nel 1969 si assistette più o meno alla stessa faccenda, complice quell’erotismo troppo esplicito per l’Italia di fine anni Sessanta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE