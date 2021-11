L'isola degli alberi scomparsi

Come si racconta la storia di un popolo che ha subìto divisioni, soprusi, violenze e spartizioni di ogni tipo senza essere banali, catturando in ogni pagina l’attenzione dei propri lettori? Elif ŞAfak – pluripremiata scrittrice turco-britannica con all’attivo diciotto libri tradotti in 54 lingue (su tutti, il bestseller La bastarda di Istanbul, uscito per Rizzoli nel 2006) – ha trovato la soluzione in questo suo nuovo romanzo, usando un albero di fico, una “voce narrante” speciale e fondamentale che resta però sempre dietro ai protagonisti. Lo guarda ogni giorno nel suo giardino londinese Ada Kazantzakis, una sedicenne che non sa niente del passato dei suoi genitori. Ignora che suo padre Kostas, greco e cristiano, e sua madre Defne, turca e musulmana, si incontrarono da adolescenti negli anni Settanta in quell’isola speciale come il colore delle sue acque e della sua natura chiamata Cipro. Ignora che si vedevano di nascosto in una taverna di Nicosia, dalle cui travi annerite pendevano ghirlande d’aglio e peperoncini come ignora che proprio al centro di quella taverna svettava un albero di fico, testimone silente ma presente dei loro incontri al buio o in pieno giorno.

