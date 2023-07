La vedova Bucharin e i nostri conti mai chiusi con l'italocomunismo

Anna Larina, seconda moglie del "ragazzo d'oro" dei bolscevichi, eliminato da Stalin, fu un monumento alle tragedie del Novecento. La invitò in italia Giuseppe Boffa, primo corrispondente dell'Unità da Mosca, uno dei pochi che si era ricreduto sull'Unione sovietica "paradiso in terra"

Nel paese che milioni di imbecilli proclamavano essere il paradiso su questa terra, e più precisamente nell’umida cella di una prigione di Novosibirsk – la terza città più grande della Russia sovietica – nell’agosto 1938 era reclusa da quattro mesi una ragazza russa ventiquattrenne. Anna Larina, che era bellissima quando poco più che quindicenne aveva incontrato Nikolaj Ivanovich Bucharin, il “ragazzo d’oro” di quel gruppo di avventurieri della politica che nell’ottobre del 1917 aveva arrovesciato il governo zarista e dunque sconvolto la storia del mondo, l’uomo che aveva poi sposato nel 1934 malgrado avesse 26 anni in più di lei. Sto narrando dall’edizione inglese del libro (This I cannot forget, 1993) che Anna Larina pubblicherà in Russia in 650 mila copie nel 1988, l’anno in cui Michail Gorbacëv aveva ufficialmente riabilitato Bucharin. A cinquant’anni dal suo martirio.