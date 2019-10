Piccola Russia

Duccio Trombadori

Figlio legittimo della Liberazione di Roma, è nato nel 1945 ed ha una laurea in filosofia. Ha partecipato ai primi albori del Sessantotto. Poi, per bisogno d'ordine, si è iscritto al PCI. Attualmente scrive, dipinge, insegna estetica alla università di architettura "Valle Giulia" di Roma. E' stato funzionario e giornalista comunista fino al 1991 lavorando a "l'Unità" e "Rinascita". Per tutti gli anni Novanta è stato capo ufficio stampa della Cisl. Critico d'arte, esperto d'arte moderna e contemporanea, ha curato mostre alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma, di cui è stato amministratore.