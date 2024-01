Muscoli e mattone per Zuckerberg

“È il fight club, e non si parla del fight club”, dice chi lavora al nuovo progetto immobiliare del padre di Facebook. Massimo riserbo per la villa alle Hawaii da 270 milioni di dollari

Si scherza sul fatto che l’uomo che ha inventato Facebook, e quindi il grande distruttore della riservatezza mondiale, detesti la gente che si fa gli affari suoi, come quelli che cercano di saperne di più sulla sua situazione immobiliare. Per proteggere la privacy della sua residenza principale, quella di Palo Alto, nel giro di un paio di anni si è comprato tutte le case e le proprietà vicine, per avere un suo quartierino oasi di pace nella Santa Clara county. Sette milioni di qua, dieci di là e la privacy è assicurata, un sobborghino tutto per sé. Come giocare a SimCity “in real life”. E il nuovo progetto immobiliare di Mark Zuckerberg è ancora più grandioso e rientra perfettamente nello Zeitgeist, nell’immaginario green apocalittico dei mega ricchi del tech.