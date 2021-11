Rem Koolhaas e il suo nuovo libro. Le riflessioni dell'unico archistar che è anche scrittore, giornalista e sceneggiatore

Quella che segue è l’introduzione a Testi sulla (non più) città di Rem Koolhaas. Il saggio (Quodlibet, 240 pp., 18 euro), da pochi giorni in libreria, era finora inedito in Italia

Prima di Testi sulla (non più) città (Quodlibet 2021 euro 18), Rem Koolhaas ha meditato per molti anni di scrivere un libro dal titolo anodino, The Contemporary City, progetto poi accantonato perché in parte sovrastato dai crescenti impegni e in parte superato da altre pubblicazioni, prima fra tutte S,M,L,XL, l’ipertesto del 1995 che segna uno spartiacque nella parabola intellettuale dell’architetto e scrittore olandese. Con ogni probabilità alla base di S,M,L,XL c’era appunto The Contemporary City che, ampliandosi a dismisura fra il 1993 e il ‘95, si è poi diluito al suo interno. “Sto scrivendo un libro che analizza Atlanta, la struttura delle nuove città parigine e Singapore. Gli architetti, i sistemi politici, le culture – l’America, l’Europa, l’Asia – sono completamente diversi eppure approdano a configurazioni relativamente simili, fatto di cui tutti si lamentano. Vorrei comprendere il fenomeno e le ragioni di queste similitudini”.