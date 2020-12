Andar per cimiteri

Luoghi monumentali, depositari di fascino non solo romantico ma a volte anche paesaggistico, specie quelli nordeuropei che somigliano più a parchi

Non c’è solo il turismo di massa a esser stato rovinato dal Covid. Una sottospecie molto elegante e di nicchia – resa improvvisamente lugubre e sconveniente - è quella cimiteriale: luoghi monumentali, depositari di fascino non solo romantico ma a volte anche paesaggistico, specie quelli nordeuropei che somigliano più a parchi (rinomatissimi i picnic tombali al cimitero di Copenhagen). Chi, a Parigi, non è mai stato a portare un fiore sulla tomba di Chopin, Modigliani, Proust, Colette, Jim Morrison o della Callas? Nel Famedio del Monumentale di Milano riposano invece, fra gli altri, Manzoni, Guido Crepax, Dario Fo e Franca Rame, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci. All’Acattolico di Roma, Gramsci, Keats, e tutto un generone assai chic (secondo Oscar Wilde l’Acattolico è il vero, unico luogo sacro di Roma).

