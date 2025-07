Gagliotti contro Michele e Elena in Un posto al sole

Alla radio è tempo di trovare nuovi sponsor, vista la discussione di Gagliotti con Michele e Elena. Giulia nel frattempo trova un altro modo per controllare Luca: sorvegliarlo con le telecamere in casa. Lui all'inizio reagisce male, ma poi si convince sia la soluzione migliore prima di arrivare al ricovero in una struttura specializzata

Gagliotti inveisce contro Michele ed Elena e annuncia che bloccherà tutte le pubblicità. A questo punto per Roberto e Marina si ripropone il problema di trovare nuovi sponsor. Ma Elena è gia al lavoro per questo, anche se ci vorrà del tempo. Giulia invece ha trovato un’altra soluzione per Luca, prima di arrivare a quella definitiva col ricovero in una struttura specializzata. Sorvegliarlo con delle telecamere in casa. Lui inizialmente reagisce malissimo, ma alla fine si convince: una scelta un po' invasiva, rispetto alla sua libertà, ma che può darne un pò di più Giulia e gli altri. La sensitiva invece lotta tra la vita e la morte. Mentre Michele continua ad avere le allucinazioni con lei protagonista. Mentre Rossella continua a tenere le distanze.