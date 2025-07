Un posto al sole e Raffaele che resiste alla pensione

Roberto si è finalmente reso contro che Gagliotti porterà solo guai ai cantieri e alla radio, ma ormai è difficile fermarlo. Viola riesce a far parlare Eugenio al telefono con il figlio Antonio, mentre Diego torna in scena

Persino Roberto si è finalmente reso contro che Gagliotti porterà solo guai ai cantieri e alla radio, ma ormai gli hanno dato talmente tanto spazio che è difficile fermarlo. Oltre al fatto che però è anche un criminale. Cosa che invece ancora non sanno, tranne Michele Saviani.

In una rappresaglia rimane ferita la sensitiva dell’ospedale, che Michele aveva preso a cuore. E che ora certamente lo porterà ad andare in fondo alla questione per cercare la verità.

Raffaele invece non vuole proprio andare in pensione, anche se Ornella lo spinge. Mentre Viola riesce finalmente a far parlare al telefono Eugenio dal letto di ospedale, con il figlio Antonio. Che inizia a sospettare qualcosa sulle condizioni di salute del padre. Ed è proprio Damiano a mettersi in mezzo per cercare di risolvere questo gli familiare. Come se non bastasse poi, è tornato pure Diego...