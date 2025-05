Le migliori serie tv da vedere a maggio 2025, in pillole

Un mix di generi e volti noti per un mese senza grandi picchi, ma con qualche sorpresa. Da The Four seasons e Maschi veri su Netflix, a Murderbot su Apple tv. Da Tucci in Italy su Disney+ a Sorelle sbagliate su Amazon Prime e Mobland su Paramount+

Un maggio che serialmente non brilla, tranne qualche eccezione. C’è comunque chiaro intento di evasione e leggerezza che, se perseguita con intelligenza, certo male non fa.

The Four Seasons (Netflix, 1 maggio): commedia romantica con tre coppie – amici di vecchia data – un viaggio e un segreto. Parata di stelle (da Tina Fey a Steve Carrell) per una serie che sfrutta i meccanismi comici per raccontare le dinamiche di coppia quando, tra amici, una delle coppie storiche sta per separarsi. Sulla carta, una serie leggera e godibile; tipico esempio di un racconto “feeling good”.

Murderbot (Apple tv+, 16 maggio): nuova serie sci-fy targata Apple tv+ e con protagonista l’attore svedese Alexander Skarsgård. I dieci episodi sono ispirati ai libri best seller di Martha Welles e raccontano di un semi - robot progettato per difendere gli umani; la macchina decide però di ribellarsi (mostrando quindi di possedere libero arbitrio) e di non perseguire l’obiettivo per il quale è stato creato, diviso dall’interesse verso gli umani a cui alterna punte di disprezzo.

Tucci in Italy (Disney+, 19 maggio): un viaggio in cinque tappe tra altrettante regioni italiane, che parte dalle scoperte di carattere culinario per poi spaziare ad usi, costumi e tradizioni. Questa in breve la nuova docuserie di Stanley Tucci, attore di affermato successo che da qualche anno vive anche sul piccolo schermo la sua passione per la cucina declinata attraverso le sue origini italiane. Dalla carne senese alla cucina futurista lombarda passando per la tradizione laziale, un pesto al pino alto atesino e il pescato selvatico abruzzese, Tucci fa il suo con eleganza e stile british.

Maschi veri (Netflix, 21 maggio): remake del format spagnolo Machos Alfa, la serie ha al centro quattro uomini che si interrogano su cosa significhi essere dei veri maschi, in un mondo dove gli usi e i costumi cambiano molto velocemente. Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti), grandi amici e compagni di avventura, proveranno a dare risposta a questo quesito.

Sorelle sbagliate (Amazon Prime Video, 29 maggio): adattamento dell’omonimo bestseller di Alafair Burke, la serie racconta di due sorelle tra loro diversissime che devono fare fronte comune a seguito di una tragedia. Chloe (Jessica Biel) è una donna realizzata in carriera, con un marito e un figlio mentre sua sorella Nicky (Elizabeth Banks) è separata e lotta contro le dipendenze da droga e alcol. Quando Adam, il marito avvocato di Chloe, viene assassinato le due si uniscono per cercare la verità.

Mobland (Paramount+, 30 maggio): ultima serie tv diretta da Guy Ritchie in salsa crime. Helen Mirren e Pierce Brosnan sono una coppia criminale che guida la criminalità organizzata britannica. Per loro lavora il sicario Tom Hardy (Harry), uno di famiglia. Quando si genera una faida tra famiglie malavitose, Harry deve decidere da che parte stare. Con tutte le conseguenze che questo comporta.