"Dying for Sex", una serie tv per scoprire noi stessi quando il mondo ci mette alla prova

Morire vivendo. Fino in fondo. Questo pare essere il proponimento di Molly, la protagonista dui Dying for Sex, serie dramedy di otto episodi da mezz’ora prodotta da Fx e disponibile su Disney+. Una sempre bravissima Michelle Williams interpreta Molly, una giovane donna che scopre di essere malata di cancro allo stadio terminale (dopo averne già curato uno precedente). Decide di lasciare suo marito Steve (Jay Duplass), uomo apprensivo che vive calato nella parte del compagno accudente e che per questo pare aver perso la propria identità, e di intraprendere un viaggio alla scoperta della dimensione del piacere sessuale, aspetto in lei legato ad un trauma del passato e che non ha mai potuto approfondire. Molly sperimenta desideri e fantasie inespresse, si mette in situazioni estreme e incontra un’umanità varia ma sempre di fondo benevola nei suoi confronti.Ad accompagnarla in questo percorso c’è Nikki, amica del cuore fuori dagli schemi ma che rimane sé stessa fino alla fine (anche con le sue stranezze) permettendo a Molly di vivere con maggior normalità possibile quello che le sta accadendo.

Ci sono tanti temi in Dying fo Sex: la sperimentazione nella sfera sessuale quando si è malati, la gestione pratica e psicologica della malattia, l’influenza della malattia sui rapporti (primo fra tutti il matrimonio), l’importanza delle relazioni di amicizia. Sono tutti temi lambiti con leggerezza, introdotti e non necessariamente approfonditi in tutte le possibili implicazioni. La serie riesce a mantenersi in equilibrio tra vari toni anche se, chiaramente, la fine drammatica del racconto è già scritta fin dall’inizio.

Forse si rischia un po’ di compressione narrativa (lo spazio della mezz’ora a episodio a volte pare un po’ “stretto”) ma la serie ha il merito – grazie soprattutto alla sua protagonista – di sapere tenere insieme due aspetti (la malattia e il sesso) in modo compiuto e senza cadute di stile. Un racconto che in fondo parla della necessità di conoscere se stessi, soprattutto nel momento in cui veniamo messi alla prova dalla vita e prendiamo coscienza che il tempo a disposizione non è infinito.

Qual è il tono della serie in tre battute?

“Conosco mia moglie, ha una storia complicata con il sesso”.

“Ho passato tutta la mia vita a temere ciò che provavo”

“Cosa vuoi ora?” “Io voglio provare qualcosa”.