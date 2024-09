In Un posto al sole il parto di Rosa è interrotto dai guai dei camorristi

Edoardo si perde il momento della nascita del figlio di Rosa perché è impegnato a difendersi dai mafiosi. Ma ad aiutarlo (e a salvargli la vita) ci pensa Alberto, che sbuca a sorpresa. Un gesto ammirevole, ma che apre a conseguenze più pericolose

Renato non si fa mai i fatti suoi e si mette in mezzo a tutto. Cosi ora ha deciso, senza dire nulla a Niko, di parlare con Valeria rispetto a come tratta il piccolo Jimmy. E sicuramente quando lo verrà a sapere Niko, ma anche la signora Giulia, succederà un altro macello.

Nel frattempo Rosa ha partorito. Si fa prestare il cellulare per avvisare Edoardo, ma lui non risponde. In quel momento ha ben altri guai di cui occuparsi.

I camorristi entrano in casa, ma lui riesce a colpirne uno alle spalle. Dopo una colluttazione, uno dei due malviventi prende la pistola e fa per farlo fuori, ma a sorpresa irrompe Alberto alle sue spalle e riesce a salvare Edoardo. Che a questo punto gli deve la vita, anche se è stato proprio Alberto a metterla a rischio, svelando ai camorristi il rifugio.

Edoardo ora ha due scelte: o racconta tutto alla polizia togliendo per sempre ad Alberto la patria potestà su Federico o lo copre, raccontando altre menzogne. Ma se Edoardo e Clara hanno la copertura dell’antimafia, che ne sarà di Alberto ora che torna a Napoli e i camorristi sanno che ha salvato Edoardo?