Tensioni e gelosie in Un posto al sole

I camorristi sono alla porta di Sabbiese, mentre Clara è in sala parto e Valeria si avvicina a Niko. A Gimmy non dispiace ma Manu è molto gelosa. Così come è geloso Riccardo, che non ha mai digerito di non aver sostituito Luca

Non si sa come Alberto Palladini riesca ad arrivare nel rifugio di Sabbiese prima dei camorristi che vogliono farlo fuori. Edoardo è a casa con Federico, mentre Clara è in sala parto. Alberto gli dice tutta la verità, che ha fatto la spia e che devono scappare subito. Ma i camorristi sono già alla porta. A Palazzo Palladini intanto Valeria si è piazzata a casa di Niko e il piccolo Gimmy non sembra averla tanto in antipatia, anzi inizia ad affezionarsi. È Manu però che è molto gelosa. In ospedale invece arriva il primario sostituto di Luca. E sembra subito notare la bravura di Rossella. Ma Riccardo non ha digerito di non essere stato lui il sostituto. Mentre a tutti i fan di Upas sta salendo l’ansia per il noir di Sabbiese, non si placa la lagna di Mariella: non avrebbe mai potuto riconquistare Guido che ormai si è trasferito a casa di Michele, che da buon samaritano gli paga pure l’affitto.