Michele è in sala operatoria, ma il suo posto non può essere rimpiazzato in Un posto al sole

Ferri cerca di sostituirlo intervenendo sul piano editoriale della radio nonostante le ritrosia di Marina, che invece prova a cercare altre soluzioni. Nel frattempo, Gagliotti prosegue nella tattica per incastrare il fratello

Michele finisce in sala operatoria, per un tentativo di recuperare la mobilità. Ma continua ad avere le allucinazioni. Mentre Vincenzo Gagliotti prosegue nella tattica per incastrare il fratello. E Ferri continua a cercare un sostituto per Michele, senza riuscirci. Nonostante le ritrosia di Marina, che prova a cercare altre soluzioni. Manuela è sempre più frustrata e si inventa una scusa per far andare Nico al parco archeologico. Ma Valeria lo viene a sapere, e ingaggia la nipotina per rispondere al contrattacco.

La gemella invece prova a resistere alle scelte di Ferri sul piano editoriale della radio, mettendo in mezzo anche Filippo che però ormai è fuori dalla direzione. E neanche i suggerimenti di Alice sembrano sortire effetti sullo zio che ormai, da tempo, non è più il personaggio cinico ma intelligente che abbiamo conosciuto, lasciando spazio solo a cattiveria e stupidaggine e non azzeccandone più mezza neppure nel campo imprenditoriale.