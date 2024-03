Sulla Rai Meloni accelera il cambio: pronto il bando per il nuovo Cda

Giovedì prossimo sul sito della Camera e del Senato verrà pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature al Cda della Rai per i quattro componenti di indicazione del Parlamento

Sulla Rai Meloni preme l'acceleratore. Secondo quanto emerso nel corso della riunione dei capigruppo alla Camera, giovedì prossimo sul sito della Camera e del Senato verrà pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature al Cda della Rai per i quattro componenti di indicazione del Parlamento. Il termine per la presentazione delle candidature è il 20 aprile. Dopo sessanta giorni il Parlamento procederà con l’elezione del cda.

Come anticipato dal Foglio, dopo la vittoria in Abruzzo, la premier puntava a ottenere un nuovo consiglio d'amministrazione prima di luglio e a conquistarne la governance prima possibile. Le conseguenze, come abbiamo scritto, sono almeno quattro: si concludono le prove di trasmissione dell’ad Rai, Roberto Sergio; per Giuseppe Conte finisce l’egemonia, il suo voto in cda non sarà più decisivo; Elly Schlein può nominare in cda uno tra Sandro Ruotolo e Chiara Valerio, mentre la destra, e il prossimo ad Rossi, possono disegnare il palinsesto che verrà.

Per il dg meloniano Giampaolo Rossi la poltrona da amministratore delegato si fa sempre più vicina. Si preannuncia complessa, invece, la scelta della presidente che, per ragioni d’alternanza con l’ad, dovrà essere donna.