Meloni fa il blitz Rai, vuole il nuovo cda a Pasqua. Salvini duella con Tajani per la presidenza

Roma. Apre la Rai come le uova a Pasqua. Dopo la vittoria in Abruzzo, Giorgia Meloni vuole regalarsi un nuovo cda. E’ tentata. Sta chiedendo di accelerare il cambio. La prossima settimana i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, possono dare avvio alla selezione dei futuri consiglieri. Alla Camera sono pronti. Si attende il Senato. Le conseguenze sono almeno quattro: si concludono le prove di trasmissione dell’ad Rai, Roberto Sergio; per Giuseppe Conte finisce l’egemonia, il suo voto in cda non sarà più decisivo; Elly Schlein può nominare in cda uno tra Sandro Ruotolo e Chiara Valerio, mentre la destra, e il prossimo ad Rossi, possono disegnare il palinsesto che verrà. Rai Pubblicità trema alla sola idea. La premier ha un accordo con Salvini, ma Salvini non è d’accordo che la presidenza Rai vada a Forza Italia e a Simona Agnes. Ha un nome alternativo. Vuole fare pesare di essere ancora, per pochi mesi, il secondo della coalizione. Di Marcello Ciannamea, il suo dirigente a Mazzini, non si fida più. Conte ha una sola richiesta: prendere il Tg3 di Orfeo, l’ultima casa in collina. Al Pd, fosse per Conte, lascerebbe solo il segnale orario. Sta dunque per pesarsi la volontà della premier. Da ora in avanti, a cominciare dalla Rai, deve decidere se mordere subito o far riposare le cose.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE