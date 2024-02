Classifiche, giuria stampa e premi della critica. Sanremo salverà la democrazia

Sono passati giorni dalla finale di Sanremo 2024 e ancora si discute, si polemizza – per non dire ci si scanna – sulla classifica finale, sui vincitori e sui vinti. Un dibattito acceso e popolare, trasversale, che mi porta a dire che, se il problema delle nostre democrazie è la partecipazione, o meglio la sua mancanza, l’astensionismo, la disaffezione al voto, allora abbiamo qualcosa da imparare dal Festival. Il primo posto di Giorgia Meloni alle elezioni del 2022 non ha portato i sostenitori di Enrico “Geolier” Letta a riversare commenti d’odio sui social, gridando alla vittoria rubata e accusando i giornalisti di sentimento “livornese” (Letta è di Pisa); basta già solo questa differenza per capire come la politica non accenda più quelle passioni che invece il Festival di Sanremo anima. Dunque, se davvero il nostro problema è la partecipazione democratica, allora dobbiamo "sanremizzare" le nostre democrazie.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE