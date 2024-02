Amadeus è pronto per Palazzo Chigi

E’ ufficiale: Sanremo non è più lo specchio del paese. In un’Italia dove tutto arranca, un Festival di un simile successo (oltre il 65 per cento di share), con tutti i numeri in positivo, da record, è quanto di più lontano dal paese reale. Il Festival di Amadeus vale da solo un punto e mezzo del pil nazionale, altro che il nord-est. E ora che “Ama” se ne va – conferma: questo è il suo ultimo Sanremo, nessun settennato per non mancare di rispetto al Colle – c’è preoccupazione per il prossimo anno. Preoccupazione tutta economica; politicamente parlando invece, Amadeus è diventato troppo ingombrante. Con questi numeri, il consenso dell’attuale presentatore e direttore artistico non conosce opposizione e rischia di mettere in crisi l’attuale maggioranza. Nessun leader o partito alle elezioni europee farà le stesse percentuali di Amadeus, neanche il centrodestra unito; e questo può creare ben più di un imbarazzo, sia istituzionalmente che a livello internazionale. Per Meloni, il successo di Amadeus è diventato un problema peggio del prestigio di Draghi; ma anche un’ispirazione: nel tentativo di superare le forti perplessità del Quirinale sulla “madre di tutte le riforme”, la premier intende correggere il suo progetto di premierato attribuendo al capo del governo il ruolo di “direttore artistico del Parlamento”.

