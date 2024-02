L'amore non corrisposto di Nunzio per Rossella e lo sfratto di Rosa: cosa succede a Un posto al sole

Storie che si intrecciano intorno alle vicissitudini di Rosa, costretta a lasciare la sua casa per colpa di uno speculatore edilizio. E poi il primo giorno di asilo del piccolo Tommi e le proccupazioni di Filippo e Serena per la loro figlia

Nunzio finalmente ha avuto il coraggio di rivelare a Rossella di amarla, anche se la ragazza, se pur turbata, non mostra ripensamenti rispetto alla sua volontà di sposare Riccardo. Il quale, nel frattempo, scopre che la sua ex è tornata a Napoli. All’ultimo piano del palazzo invece Roberto, Marina e Ida sono alle prese con il primo giorno di asilo del piccolo Tommi. Mentre Filippo e Serena hanno difficoltà nel capire il problema che tiene chiusa in camera la figlia da giorni senza voler andare a scuola. La tematica sociale della soap in questi giorni si concentra sulla storia di Rosa, costretta allo sfratto per colpa di uno speculatore edilizio. La vicenda coinvolge anche Giulia, che per essersi messa in mezzo ha subìto un atto vandalico al centro d’ascolto. Ovviamente Roberto Ferri non poteva rimanerne fuori e sentendo odore di affari ha provato a mettersi subito in società con l’immobiliarista. Che però è determinato ad andare avanti da solo per la sua strada.